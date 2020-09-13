آفة حديثة تهدد زراعة البطاطس فى إفريقيا

يزيد الطلب على البطاطس فى شرق إفريقيا باطراد، محققا نموا سنويا بنسبة 3.1٪ بين عامى 1993 وحتى 2020، ويرجع هذا النمو جزئيا إلى زيادة الطلب من قبل صناع الوجبات السريعة، ولكن فى نفس الوقت يوجد تهديدات كثيرة للمحصول حول العالم خاصة فى إفريقيا.

على رأس هذه التهديدات آفة النيماتودا الخيطية التى تصيب البطاطس وهى أحدث الآفات التى ظهرت فى منطقة شرق إفريقيا، وهى ديدان طفيلية مجهرية، وبالتالى فهى غير مرئية للمزارع، تصيب جذور البطاطس وتثبط نمو المحاصيل ويمكن أن تتسبب فى خسائر فادحة قد تصل إلى 80٪، وفقا لموقع شبكة «ذا كونفرسيشن» الأسترالية.

وتعد هذه الآفة قاتلة لأن المئات من البيض الذى تنتجه أنثى الديدان يمكن أن تظل كامنة فى التربة لسنوات، فى انتظار مضيف محصول البطاطس التالى، ويظل البيض محميا فى كيس واقٍ متصلب لفترة طويلة بعد موت الديدان، وتؤدى الإشارات الكيميائية من جذور البطاطس المزروعة حديثا إلى نشاط تكاثر هذه الآفة ونموها مرة أخرى، لذلك فهى آفة يصعب السيطرة عليها، وفقا لموقع الكندى «البطاطس اليوم» المتخصص، والذى أسسه لوكى بيترس المهتم بالشأن الزراعى فى إفريقيا.

ونشأت نيماتودا فى أمريكا الجنوبية، وانتشرت عبر العديد من مناطق زراعة البطاطس فى العالم، وتم اكتشافها عام 2015 فى كينيا، ويقول دانى كوين، المتخصص فى صحة التربة: «أثبتنا أن الآفة منتشرة على نطاق واسع فى جميع أنحاء كينيا،و فى بعض الأماكن كانت هناك مستويات عالية للغاية تصل إلى 985 فى 200 جرام من التربة، واكتشفنا أنه موجود أيضا فى أوغندا ورواندا».

وأضاف أنه نظرا للطبيعة المعقدة لبيولوجيا نيماتودا فإن استهدافها أثناء الفقس وقبل أن تغزو الجذور يعد أمر فى غاية الصعوبة، لذلك شرع المتخصصون فى تقييم المواد الكيميائية لجذر البطاطس والتى تشير إلى أن الديدان الخيطية تفقس بهدف تحديد الوقت الذى تكون فيه البطاطس أكثر ضعفا.

وقال كوين إن الدراسة الجديدة التى قام عليها أيضا سولفيج أوكلاند اختصاصى أمراض عامة بالمركز الدولى لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات، حددت عدة فئات من المواد الكيميائية الموجودة فى جذور البطاطس، وأن بعض هذه المواد قد تحفز الفقس.

وتتمثل إحدى تدابير المكافحة الفعالة فى تحديد وتعزيز أصناف جديدة من البطاطس، التى لها مقاومة للديدان الخيطية ولها سمات مماثلة للأصناف المفضلة لدى المزارعين.

وهناك نهج آخر قيد التحقيق فى جامعة ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا وهو وضع بذور البطاطس فى كيس ورقى من ألياف الموز بحيث تتداخل مع الإشارات الكيميائية بين النيماتودا وجذر البطاطس.