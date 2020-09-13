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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تحطم طائرة رياضية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.وأسفر الحادث عن مقتل شخصين كانا على متن الطائرة الرياضية، وذلك حسبما أعلنته أجهزة الطوارئ الروسية.