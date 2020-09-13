 بالفيديو.. تحطم طائرة رياضية في ضواحي موسكو - بوابة الشروق
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بالفيديو.. تحطم طائرة رياضية في ضواحي موسكو

نور رشوان
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 11:08 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تحطم طائرة رياضية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وأسفر الحادث عن مقتل شخصين كانا على متن الطائرة الرياضية، وذلك حسبما أعلنته أجهزة الطوارئ الروسية.

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