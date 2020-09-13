السودان: توصية بتشكيل لجنة فنية لدراسة مشروعات الأمم المتحدة في دارفور

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أوصت سكرتارية برنامج صندوق بناء السلام في دارفور (غرب السودان) بتشكيل لجنة فنية لدراسة المشروعات والبرامج، التي سيتم تنفيذها بواسطة الأمم المتحدة.

وقال سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام بالسودان - في تصريح عقب اجتماع السكرتارية - "إن الاجتماع استعرض قضايا بناء السلام في السودان، بجانب المطالب الأولية، التي دفعت بها حكومة السودان للأمم المتحدة، توطئة للشروع في تنفيذ اتفاق السلام".

وأوضح أن الاجتماع شاركت فيه كافة المنظمات وممثلي الأمم المتحدة، الذين التزموا بتمويل المطالب الأولية التي تقدمت بها الحكومة لبناء السلام.