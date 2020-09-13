مسئول يمني: وصول أجانب إلى سقطرى دون الحصول على تأشيرات

أعلن مسئول يمني في الحكومة الشرعية اليوم الأحد، وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطر،ى دون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفق النظام والقانون.



وقال فهد كافيين، وزير الثروة السمكية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن الأجانب وصلوا إلى سقطرى في شهر أغسطس الماضي، ودخلوا دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية.



وأضاف كافيين "‏نتطلع في الحكومة إلى تعزيز العمل والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى، وتمكين المسئولين الرسميين في الدولة من القيام بعملهم في المطار والميناء وفق النظام والقانون حفاظًا على أمن الأرخبيل".



وأوضح أن ‏تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى مثير للقلق وأمر غير مقبول.



وتسيطر قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على جزيرة سقطرى، منذ يونيو الماضي، وتقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ اعتقالات ضد مسئولين محليين ومعارضين، وفق تصريحات حكومية.