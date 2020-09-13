 دعابة بين ألماني وصديقته تؤدي إلى عملية كبيرة للشرطة وإغلاق مقر انتخابي - بوابة الشروق
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دعابة بين ألماني وصديقته تؤدي إلى عملية كبيرة للشرطة وإغلاق مقر انتخابي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 8:47 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 8:47 م

تسببت دعابة بين رجل وصديقته في غرب ألمانيا في عملية كبيرة للشرطة وإغلاق مقر انتخابي هناك لفترة وجيزة.

جاء ذلك عندما تلقت امرأة مسنة _75 عامًا_ مكالمة هاتفية عبر الفيديو من حفيدتها "25 عامًا" وظهر في التسجيل رجل يحمل سلاحا.

وعندئذ أخطرت الجدة الشرطة لتناشدها سرعة التوجه إلى مسكن حفيدتها وإنقاذها.

وقد تبين بعد ظهر اليوم الأحد أن الرجل "25 عامًا" هو صديق المرأة وكان يداعبها بمسدس صوت.

وقد طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمسكن على نطاق واسع وتطلب ذلك إغلاق مكتب انتخابي في إحدى المدارس لفترة قصيرة، وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الإغلاق استمر بضع دقائق.

وقد أخطرت الشرطة الجدة بأن ابنتها على ما يرام.

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