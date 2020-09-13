بريطانيا تسجل 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا في 3 أيام

سجلت المملكة المتحدة أكثر من 3 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، مما دفع الحكومة إلى تشديد القيود وتقويض الجهود الرامية لإقناع البريطانيين بالعودة للعمل والمساعدة في دعم الاقتصاد.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بالفيروس عشرة آلاف حالة حتى اليوم الأحد، في وتيرة لم تشهدها البلاد منذ مايو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقفز معدل الاستنساخ بالنسبة للفيروس فوق المستوى الرئيسي 1، مما يهدد بزيادة هائلة في الإصابات الجديدة.

ودفع هذا الانتشار الحكومة في 9 سبتمبر إلى الإعلان عن حد أقصى جديد للتجمعات الداخلية والخارجية لما لا يزيد عن ستة أشخاص، والذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.