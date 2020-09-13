محافظ الإسكندرية: لأول مرة في التاريخ ماتلاقيش حد قادر يحط طوبة

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإقبال على التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء ازداد بعد مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، أمس، منوهًا بأن الناس شعروا بوقوف الدولة بجانبهم.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن أحد الأشخاص بنى حوالي 23 برجًا مخالفًا، بالتعدي على أملاك الدولة، وتم ضبطه وحبسه، إضافة إلى بناء بعض المقاولين الكبار عدد من الأبراج الضخمة في الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأوضح أن المحافظة أصبحت ملتزمة بصورة أكبر بعد توجيهات الدولة، معقبًا: «لأول مرة في التاريخ ما تلاقيش في المحافظة حد قادر يحط طوبة».

وأشار إلى أن المحافظة لديها أكبر حصيلة من المبالغ المالية التي جمعتها من مخالفات البناء، مضيفًا أنه تم إنجاز نسبة معقولة من قرارات الإزالة التي صدرت منذ عام 2014 وحتى 2019.