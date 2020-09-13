بومبيو يعرب عن قلقه بشأن تحركات تركيا في البحر الأبيض المتوسط

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، عن قلقه بشأن تحركات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد اجتماع في نيقوسيا اليوم السبت مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وقال بومبيو: "ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن عمليات تركيا المستمرة للبحث عن الموارد الطبيعية في المناطق التي تؤكد اليونان وقبرص سلطتهما عليها في شرق البحر المتوسط".

واستغرقت زيارته للجزيرة ساعتين فقط، في أعقاب اجتماعات انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة بشأن عملية السلام الأفغانية، وأعقبت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق الأسبوع الجاري.

واندلعت التوترات في أغسطس بعد أن استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز في منطقة تنازعها فيها قبرص على السيطرة، وأطلقت تدريبات بحرية وعمليات مسح للطاقة في المياه التي تؤكد كل من تركيا واليونان حقوقهما الاقتصادية الحصرية فيها.