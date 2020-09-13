بدء عرض الفيلم الدعائي رحلة سائح في مصر على شاشات المطارات

أعلنت وزارة الطيران عن بدء عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر"، على شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولي؛ تمهيدًا لعرضه بجميع المطارات المصرية.

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن هذا الفيلم يهدف للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وفي نفس الوقت يلقي الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية؛ للحفاظ على سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

ورحب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بهذه المبادرة، مؤكدًا أن عرض هذا الفيلم الدعائي بالمطارات المصرية يدعم مساعي وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، في تشجيع السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، كما يبعث رسالة طمأنينة إلى جميع دول العالم بتطبيق أعلى مستويات الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المطارات والمقاصد السياحة المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة و الآثار، كانت قد أطلقت فيلم "رحلة سائح في مصر"، في أواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي، في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان: "Same Great Feelings"، على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، وقد حقق الفيلم أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر.