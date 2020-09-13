قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن عدد مخالفات البناء 57 ألف مخالفة في المحافظة، مشيرة إلى أن عدد طلبات التصالح بلغت 35 ألفًا و500 أي بنسبة 62% من المخالفات.

وأضافت عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس السبت، أن 30 ألفًا و800 مواطن سددوا مبلغ جدية التصالح، موضحة أنهم يمثلون 87% ممن تقدموا بطلبات التصالح.

وأشارت إلى أن المحافظة أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن تخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% بمتر التصالح في مخالفات البناء على مستوى كل المحافظة، وخاصة الأماكن المتاخمة للمدن.

وتابعت محافظ دمياط: «راعينا الحالة الاجتماعية والبعد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأماكن»، قائلة إن المحافظة ستبدأ حملة توعية بالقرى لتعريف المواطنين بقرار تعميم سعر 50 جنيهًا لمتر التصالح في الريف المصري.