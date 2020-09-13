وفاة رقيب في الجيش الروسي متأثرا بإصابته بدير الزور السورية

توفي رقيب في الجيش الروسي بعد إصابته في 18 أغسطس الماضي بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا روسيا في محافظة دير الزور.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ عن مصدر طبي قوله إن "ميخائيل ميلشين توفي في أحد مستشفيات موسكو العسكرية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في 18 أغسطس المنصرم - مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين جراء تفجير عبوة مزروعة على جانب الطريق.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذ عملية إنسانية، وزع فيها المساعدات على محتاجيها.