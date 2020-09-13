 وفاة رقيب في الجيش الروسي متأثرا بإصابته بدير الزور السورية - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 5:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وفاة رقيب في الجيش الروسي متأثرا بإصابته بدير الزور السورية

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 4:54 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 4:54 ص

توفي رقيب في الجيش الروسي بعد إصابته في 18 أغسطس الماضي بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا روسيا في محافظة دير الزور.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ عن مصدر طبي قوله إن "ميخائيل ميلشين توفي في أحد مستشفيات موسكو العسكرية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في 18 أغسطس المنصرم - مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين جراء تفجير عبوة مزروعة على جانب الطريق.
وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذ عملية إنسانية، وزع فيها المساعدات على محتاجيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك