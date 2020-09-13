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أعلن وزير التنمية الألمانية جرد مولر، اليوم الأحد، انسحابه من المعترك السياسي الاتحادي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم من دوائر بالحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي ينتمي له مولر، أنه لن يترشح للبرلمان الألماني "بوندستاج" في عام 2021.

وكانت صحيفة "مونشنر مركور" الألمانية المحلية ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق.

جدير بالذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي الذي يكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

يُذكر أن مولر يشغل منصب وزير التنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 2013.