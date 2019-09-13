المجر تعتزم الاستمرار فى فتح الاقتصاد برغم زيادة حالات كورونا

يخطط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لإبقاء جميع قطاعات الأعمال، بدءا من الرياضة والثقافة إلى السياحة مستمرة في العمل، برغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن السلطات المجرية سجلت 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ونقلت الوكالة عن أوربان قوله فى مقابلة متلفزة إنه من المحتمل أن ترتفع الحالات أكثر في مرحلة "العدوى الجماعية" الحالية.

وأضاف أوربان أنه لا يزال من الممكن الاستمرار فى احتواء عدد الوفيات دون إغلاق الأنشطة على مستوى البلاد من خلال رعاية كبار السن.

وسيتم تطبيق عقوبات التسوق بدون قناع واق بشكل صارم على المستهلكين وأصحاب المتاجر.

وتدرس الحكومة إجراءات أخرى مثل الحد من ساعات عمل الحانات.