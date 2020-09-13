رئيس سابق للحزب الاشتراكي الألماني يدعو إلى عدم استبعاد الائتلاف مع اليسار

أعرب فرانتس مونتيفيرينج، الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، عن اعتقاده بإمكانية الدخول في ائتلاف مع حزب اليسار.



وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال النائب الأسبق للمستشار الألماني: "إني أربط هذا بأداء بودو راميلوف (من حزب اليسار) مع حزبه في ولاية تورينجن. ربما لا يجب أن تحبه، وربما أيضا لا يجب أن تنتخب اليسار، لكن لا يمكن إنكار أن الحزب يتحرك بشكل ديمقراطي".



يذكر أن راميلوف يترأس حكومة ائتلافية في تورينجن تضم حزب اليسار مع الحزب الاشتراكي والخضر.



وأضاف مونتيفيرنج: "ينبغي على الحزب الاشتراكي ألا يستبعد الائتلاف مع اليسار على أية حال".



كان مونتيفيرينج يرفض الائتلاف مع اليسار قبل فترة طويلة.



وعن الاختلافات في السياسة الخارجية بين الحزبين، قال مونتيفيرنج:" يصبح المرء قادرا على الحكم داخل الحكومة، وعندئذ سيتعين على اليسار أن يتعلم بعض الأمور، ومنها على سبيل المثال أننا نضطلع بمسئولية في العالم"، ورأى أن على اليسار أن يمر بعملية اكتشاف وأعرب عن تفاؤله حيال حدوث هذا.