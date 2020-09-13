قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن لجنة إيراد نهر النيل في انعقاد مستمر طوال العام لمتابعة الظروف المتعلقة بالشأن المائي كافة، منوهًا بأن المؤشرات هذا العام توضح أنه سيكون هناك كميات ضخمة من الفيضانات على جميع المنابع.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن السد العالي ومنشآته يتعامل مع جميع أنواع الفيضانات بأنواعها، ويستطيع حجب كميات المياه الزائدة، وبالتالي حماية مصر من خطر الفيضان، متابعًا: «ربنا حافظ مصر ومش هتعطش أبدا إن شاء الله»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الأمطار تتراوح بين الزيادة والنقصان على مر السنين، مضيفًا أن هناك سنوات تنخفض فيها معدلات الأمطار بشكل كبير، مثلما حدث في الفترة من عام 1979 لـ1986.

وأشار إلى أن المفاوضات الأخيرة لسد النهضة مازالت تقف عند نقاط خلاف جوهرية، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد تواصل بشكل دبلوماسي لتحديد الخطوات المقبلة.