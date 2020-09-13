الولايات المتحدة تؤكد دعمها ليمن موحد وآمن مستقر

أكد رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، على متانة وعمق العلاقات المميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الشراكة والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء السبت، جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، الذي قدم للرئيس التهنئة بعودته من رحلته العلاجية الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، تناول جملة القضايا المتصلة بالشأن اليمني ومستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة وتصعيد المليشيات الانقلابية الحوثية وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه أبناء الشعب اليمني لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة، فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.

وأكد هادي، مجددا على أهمية السلام ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيقه وفقاً والمبادرات والقرارات ذات الصلة.

ومن جهته، عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء، مؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمين الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن.

وأشار إلى أن استقرار اليمن يمثل أمنًا واستقرارًا للمنطقة والعالم، مشددًا على دعم بلاده ليمن موحد وآمن ومستقر وتعزيز مجالات التعاون القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.