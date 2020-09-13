المغرب يسجل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86 ألفًا و686 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أشارت «الصحة المغربية»، مساء الأحد، إلى تسجيل 25 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1578.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1661 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 67 ألفًا و528.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 920 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 28 مليون إصابة.