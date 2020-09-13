كارتيرون يهاجم قرار تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن غضبه بعد تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إنه مندهش من الأندية التي طالبت بتأجيل مباريات الدور نصف النهائي (الأهلي – الوداد – الرجاء)، مؤكدا أن البطولة تفقد بريقها بالتأجيل المتكررز

وأوضح:" الزمالك كان في أمس الحاجة للتأجيل لإراحة اللاعبين بدنيا لكننا لم نطلب ذلك، وأشكر الفرق الثلاثة على مطالبتهم بالتأجيل رغم أنني لا أعرف سر هذا الطلب".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلا:" كان من المفترض أن يلجأ الاتحاد الإفريقي لحل أخر وهو نقل المباريات إلى دولة يكون فيها عدد الإصابات بكورونا قليلة وإقامة المباريات من دور واحد مثلما فعل الاتحاد الأوروبي في منافسات دوري أبطال أوروبا".