كوريا الجنوبية تقرر اليوم ما إذا كانت ستمدد قيود مكافحة كورونا في سول

تقرر كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ما إذا كانت سوف تمدد القيود الأكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في منطقة سول الكبرى لمدة أسبوع آخر، حيث تسعى جاهدة لاحتواء تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء أن هناك توقعات أيضا بتخفيف بعض القيود التجارية على المطاعم وسلاسل تقديم القهوة.

ويصدر القرار في وقت لاحق من اليوم بعد أن يترأس رئيس الوزراء تشونج سي كيون اجتماعا حكوميا شاملا حول التصدي للفيروس .

وفي 30 أغسطس، فرضت كوريا الجنوبية مخطط التباعد الاجتماعي المعزز لمدة ثمانية أيام في منطقة سول الكبرى، التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 6ر51 مليون نسمة، ومددت ذلك لمدة أسبوع حتى اليوم الأحد.

وتدعو التدابير إلى تقييد عمل المطاعم وسلاسل القهوة والمخابز ومحلات بيع الآيس كريم وتعليق عمل منشآت الرياضات الداخلية والمدارس المزدحمة.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 121 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 22176 شخصا .