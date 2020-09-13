سلطنة عمان ترحب بمبادرة السلام بين البحرين وإسرائيل

أعربت سلطنة عمان، عن ترحيبها بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حقوقها السيادية، والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأحد، قالت السلطنة إنها تأمل بأن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافدًا عمليًا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن هذا يجسد مبدأ حل الدولتين، كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية، ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العامل والشامل والدائم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.