لافروف: موسكو لن تترك عقوبات غربية جديدة محتملة دون رد فعل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العقوبات الغربية الجديدة المحتملة ضد روسيا لا يمكن تركها دون رد فعل، سواء على أساس قوانين الدبلوماسية، أو من أجل الحد من التأثير السلبي للغرب على خطط موسكو وحلفائها.

وأضاف لافروف، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم): "لا يمكن ترك هذه العقوبات الجديدة المحتملة من الغرب ضد روسيا دون رد فعل، فهذا خطأ، من وجهة نظر القوانين الدبلوماسية، كما أننا نريد فقط الحد من التأثير السلبي لمختلف الهياكل والدول الغربية والعديد من المنظمات غير الحكومية المزعومة، على البرامج الموجودة في بلادنا والموجودة لدى حلفائنا".

وأوضح أن تاريخ العقوبات الغربية بدأ قبل الأحداث في أوكرانيا بوقت طويل، وقبل فترة طويلة من الاستفتاء في شبه جزيرة القرم.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق، أن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي يتناسب مع الخطاب المدمر للعلاقات مع روسيا، مشيرة إلى أن موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة القيود الأحادية الجانب.