قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن مصر لا زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتة إلى أن أعداد الحالات تنخفض بشكل كبير.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سائح منذ قرار عودة السياحة شهر يوليو الماضي، فضلًا عن أنها لم تغلق المصانع في ظل الأزمة، قائلة إن الدولة تتخذ الخطوات في توقيتات هامة للغاية.

وأوضحت أن الدولة اتخذت القرارات السابقة؛ بسبب الإدارة الحكيمة والمتابعة الدائمة اليومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، متابعة: «رجعنا الدوري والجوامع والسياحة، سابقين وواخدين خطوات، ومصر ستمر من هذه التجربة بشكل أقوى».