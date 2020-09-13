الأمن العراقي: القبض على 33 مطلوبا في البصرة

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أعلنت القوات الأمنية العراقية في محافظة البصرة، اليوم الأحد، القبض على 33 مطلوبا بقضايا قانونية مختلفة والعثور على كدس للعتاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم، أن "القوات الأمنية في محافظة البصرة وضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من إلقاء القبض على 33 مطلوبا بقضايا قانونية مختلفة واثنين من الجنسية الآسيوية مخالفين للإقامة".

وأضاف البيان، أن القوات عثرت أيضا على كدس عتاد في منطقة المحياة وثلاث رمانات قاذفة عيار 40 ملم مضاد للدروع و5 رمانات قاذفة عيار 40 ملم مضاد للأشخاص.

وأشار إلى التعامل مع المواد المضبوطة والملقى القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة.