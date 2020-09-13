الصحة الإيرانية: تسجيل 2089 إصابة جديدة و128 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتكسر حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن حاجز الـ400 ألف إصابة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -في تصريحها الصحفي اليومي بحسب ما نقلته وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء اليوم الأحد- "إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 402 ألف و29 شخصًا حتى الآن"، مشيرة إلى أن هناك 3 آلاف و791 مصابًا في حالة حرجة.

وأضافت: "أنه تم تسجيل 128 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 23 ألفًا و157 شخصًا، فيما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ليصل إلى 346 ألفًا و242 شخصًا حتى الآن".

ويأتي ذلك فيما انطلق العام الدراسي الجديد في الجامعات ومراكز التعليم العالي في أنحاء إيران صباح اليوم، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المعتاد لتعويض الحصص الدراسية التي ألغيت العام الماضي بسبب انتشار الفيروس، فيما سبق أن انطلق العام الدراسي الجديد في المدارس في أنحاء البلاد يوم 5 سبتمبر الجاري قبل أسبوعين من موعده المعتاد أيضًا.

وكانت السلطات الإيرانية قد قررت تعليق الدراسة في المدارس والجامعات نهاية فبراير الماضي، بعد أن سجلت مئات الإصابات وعشرات الوفيات بالفيروس.