فيسبوك تعتزم إزالة المعلومات الكاذبة عن حرائق الغابات بولاية أوريجون

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تعمل شبكة فيسبوك الاجتماعية حاليا على إزالة المحتوى الذي يزعم كذبا أن "مجموعات معينة" بدأت في إشعال حرائق غابات في الولاية الأمريكية مما تسبب في حرق مئات الآلاف من الهكتارات.

وكتب آندي ستون، مدير الاتصالات السياسية بالشركة عبر تويتر:"نحن نزيل الإدعاءات الكاذبة بأن حرائق الغابات في ولاية أوريجون قد بدأت من قبل مجموعات معينة".

وقال ستون "هذا يعتمد على تأكيد سلطات إنفاذ القانون بأن هذه الشائعات تجبر وكالات الإطفاء المحلية والشرطة على تحويل الموارد بعيدا عن مكافحة الحرائق وحماية الجمهور".

وأضاف أن القرار تم اتخاذه في ضوء المخاطر المحتملة على البشر مع استمرار الحرائق.