وزير النقل يتفقد تنفيذ محور سمالوط على نهر النيل

تفقد وزير النقل كامل الوزير، اليوم، يرافقه محافظ المنيا اللواء أسامه القاضي، تنفيذ محور سمالوط على النيل بطول 24 كيلومترًا وعرض 21 مترًا، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، ويشمل 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وتابع الوزير، تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، وأكد أنه جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وأن كافة الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للمحور الذي يساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا.

ولفت الوزير، إلى أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط وسيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل.

ووجه الوزير، قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا والتي تقع على الطريق الصحراوي الغربي لتصبح 8 حارات في كل اتجاه.

وأوضح الوزير، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها 13 محورا فى الصعيد بتكلفة إجمالية 19 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن (بنى مزار – طما – جرجا) وجارى العمل ولأول مرة فى تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد فى وقت واحد (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن - أبو تيج) وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة المقبلة ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.