الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل ٢٥٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الوباء بالمملكة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أوضح «جابر» أن الحالات الجديدة منها؛ ٢٤٨ حالة إصابة محليّة و٤ خارجيّة.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى تسجيل حالتيّ وفاة في مستشفى الجامعة الأردنيّة وفي مستشفى الأمير حمزة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 920 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 28 مليون إصابة.