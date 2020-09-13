قررت العاصمة الصينية (بكين)، تنظيم معرض بكين للتكنولوجيا الفائقة في منتصف سبتمبر الجاري، إضافة إلى مهرجان بكين للموسيقى منتصف أكتوبر القادم، وذلك مع تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وذكر مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية (الجهة المنظمة لمعرض بكين)، في بيان اليوم الأحد، أن معرض الصين الدولي الـ23 للتكنولوجيا الفائقة سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر، ويعرض أحدث الإنجازات التكنولوجية.

وأضاف المجلس أن معرض هذا العام سيقام على منطقة عرض رئيسية مساحتها 30 ألف متر مربع، وسينظم تسع مناسبات ترويجية ومنتديين، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية وسبع منظمات دولية أخرى وكذلك أكثر من 800 شركة تكنولوجية من الداخل والخارج أكدوا حضور المعرض.

وفي سياق آخر، تنظم العاصمة الصينية مهرجان بكين الـ23 للموسيقى، خلال الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تقديم عروض موسيقية كلاسيكية متواصلة لأكثر من 240 ساعة، عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع.

وقال رئيس لجنة الفن بالمهرجان قائد الأوركسترا الصيني "يوي لونغ" -في تصريح اليوم- إن الجزء الفعلي غير الافتراضي من المهرجان سيشمل 20 عرضا في أشكال موسيقى الأوركسترا وموسيقى الحجرة والحفلات الموسيقية الفردية وأفلام الأوبرا وغيرها.

وأضاف لونغ أنه بالنسبة للجزء الافتراضي من المهرجان، فسيتم تشغيل برامج الصوت والفيديو التي تعرض أعمالا شهيرة لموزارت وتشايكوفسكي وفيردي وبوتشيني على تطبيق مهرجان بكين للموسيقى طوال فترة المهرجان، فيما سيشهد الحفل الافتتاحي سيمفونية صوتية وجوقة لتكريم أولئك الذين كافحوا وباء "كوفيد-19".