رئيس «جودة التعليم»: تنظيم مؤتمر خلال أيام لعرض خطة عمل الموسم الجديد

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة بصدد تنظيم مؤتمر خلال أيام مع كل مديري الإدارات التعليمية بمصر، وسيكون المؤتمر مباشرا مع أخذ كل الاحتياطات خاصة التباعد المكاني والالتزام بارتداء الكمامات، موضحة أن ورقة العمل الأساسية بالمؤتمر تحمل أبرز نقاط خطة عملنا في الموسم الجديد، وأهم ما نركز عليه الآن مع مديري الإدارات التعليمية هو العمل وفق قواعد ومعايير التعليم الهجين الذي سيتم الأخذ به، والتركيز على التدريب المهاري للقيادات العليا بالإدارات التعليمية، وكذلك المعلمين والكوادر الإدارية والفنية بمؤسسات التعليم.

وبينت الدكتورة يوهانسن -في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أنه سيتم مناقشة الضوابط الدقيقة التي يتم تطبيقها مع منظومة التعليم عن بعد، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل وتقييم الطلاب وفق برامج تتفق مع معايير الجودة، وهو ما يؤكد أن الهيئة لا يقتصر دورها على اعتماد المؤسسات التعليمية فقط وإنما تضع معايير الاعتماد وتعمل على إعداد وتدريب الكوادر التعليمية ووضع المعايير الأكاديمية القياسية والدعم الفني للمؤسسات التعليميمة وبناء القدرات والعمل على تحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية ويحقق أبعاد رؤية مصر 2030.

وردا على سؤال "متى تصبح جودة التعليم في مصر منافسة إقليميا وعالميا"، أكدت أن التطور العلمي والمعلوماتي والمعرفي بشكل عام في العالم سريع، ومصر دولة في قلب إقليمها وقلب العالم مؤثرة ولها تاريخ عريق، مشددة على أنه وفق رؤية 2030 سيتم خلال عقد واحد تحقيق ما لم يتحقق خلال خمسة عقود مضت على الأقل.

وأكدت عيد "أن نحن كدولة وبالنسبة للتعليم على الطريق الصحيح والسريع، وأمامنا على أرض الواقع الآن 5 جامعات أهلية ستبدأ العمل الموسم القادم 2020-2021 تم إنشاؤها على أعلى مستوى ومعايير دولية كإنشاءات وكبرامج تعليم، كما أن مصر لديها ثروة بشرية هائلة يمثل الشباب نصفها ويزيد"، معربة عن تفاؤلها بالأجيال الجديدة التي ستنتقل للمستقبل بعقول جديدة وخبرات مختلفة عن أجيال سابقة.

واختتمت الدكتورة يوهانسن عيد قائلة "إننا ولأول مرة منذ نصف قرن أمام قيادة سياسية تخطط وتبني بخطى أسرع أحيانا من قدرة البعض على المتابعة، وفي مجال التعليم لايختلف اثنان على كون القيادة السياسية تعتبر هذا الملف وتطوره ودعمه حجر أساس للمستقبل وقاطرة أولى في قطار سريع لن تتوقف عجلاته عن الدوران طالما آمنا وسلمنا جميعا بأن مصر لن يبنيها إلا نحن، وسنرتقي بها وترتقي بنا"، داعية كل وسائل الإعلام والتنوير والتثقيف إلى تحمل مسئولياتها في نشر ثقافة الجودة، وتهيئة المجتمع لتقبل رؤية الدولة حول التعليم العصري الذي يرتقي بكل مؤسساتها ويساعد على تحقيق معدلات تنموية كبيرة.