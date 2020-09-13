تراجع الاستثمارات الصينية في أستراليا للعام الثالث وسط توتر العلاقات

ذكر باحثون، اليوم الأحد، أن الاستثمارات الصينية في أستراليا العام الماضي، تراجعت للعام الثالث على التوالي، في مؤشر آخر على التداعيات الناجمة عن توتر العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وطبقا لبيان من الجامعة الوطنية الأسترالية، التي تجمع بيانات من وزارات الخزانة ووزارات اتحادية أخرى فإن إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في أستراليا تراجع بمقدار النصف تقريبا، ليصل إلى 5ر2 مليار دولار أسترالي (8ر1 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، من 8ر4 مليار دولار أسترالي قبل عام.

ويؤكد التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات مدى تدهور الشراكة التي كانت قوية في السابق بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وشريكه التجاري من الدول المتقدمة الأكثر اعتمادا على بكين.

يأتي صدور الإحصائيات بعد أسبوع مضطرب من العلاقات الثنائية، شهد فرار اثنين من الصحفيين الأستراليين من الصين، خوفا من الاعتقال.