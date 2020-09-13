فرضت السلطات الأردنية على مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين في المملكة، إجراءات مشددة في حركة دخول وخروج اللاجئين بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئينUNHCR، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوع، مع بدء إجراء فحوصات عشوائية بعد اكتشاف 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في مخيمي الزعتري والأزرق.

وقالت ليلي كارليسلي، المتحدثة باسم المفوضية في الأردن لموقع CNN بالعربية، الأحد، إنه تأكّد تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، واحدة منها في مخيم الزعتري بين اللاجئين، و5 حالات في مخيم الأزرق.

وبينت كارليسلي في تصريحات خاصة للموقع الأحد، أنه «أجري في الأسبوع الماضي، أكثر من 1000 اختبارPCR في الزعتري والأزرق، وأن الاختبارات العشوائية مستمرة».

وقالت حول الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لمواجهة انتشار الفيروس: «تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة الأردنية ووزارة الصحة في تفعيل البروتوكول المعمول به للحد من انتشار الفيروس، سيتم نقل جميع اللاجئين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس إلى منطقة البحر الميت المعزولة، إضافة إلى إجراءات تعقّب المخالطين».

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى الطلب من أصدقاء المخالطين وعائلاتهم عزل أنفسهم، فيما أشارت إلى أن المفوضية قامت ببناء مناطق للحجر الصحي والعزل الذاتي في مخيمي الزعتري والأزرق خصيصًا لهذا الغرض.

وقالت: «في الأزرق، هناك 137 فردًا يخضعون حاليًا للعزل الذاتي في انتظار نتائج اختبارات تفاعل فحوصات PCR المخبرية».

وعن تنامي القلق لدى المفوضية من احتمالات انتشار الفيروس داخل المخيمات، قالت: «من الواضح أن التطورات وتأكيد الحالات الإيجابية في الأسبوع الماضي، كانت مقلقة للجميع ، ولكن بشكل خاص للاجئين الذين يعيشون في المخيمات، الأماكن المزدحمة وظروف المعيشة الضيقة تجعل التباعد الاجتماعي صعبًا. لقد تشجعنا بحقيقة أن اللاجئين يبذلون قصارى جهدهم لتقليل مخاطر انتقال العدوى».

وعن مصادر العدوى في مخيم الزعتري اوضحت كارليسلي، إن الحالة في مخيم الزعتري سجّلت نتيجة الاتصال بأحد عاملي الإغاثة الأردنيين في المخيم، الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية، أما في مخيم الأزرق، فكشفت أن عملية تعقّب المخالطين ما تزال جارية، لكن اللاجئَين الاثنين الذين تأكدت إصابتهما في البداية كانا يعملان خارج المخيم، بحسبها.

وقررت مديرية شؤون اللاجئين السوريين ووزارة التربية والتعليم، تعليق المدارس وإجازة / تصاريح العمل للأسبوع المقبل، بحسب كارليسلي، وقالت إن الحركة من وإلى المخيمات محدودة، وأنه لا يزال يُسمح للموظفين الأساسيين بالوصول إلى المخيمات، مع تطبيق إجراءات فحص درجة حرارة العاملين مع إجراءات التعقيم.