اعترف ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بأنه أساء التقدير بعد استنشاقه لغاز أكسيد النيتروز.

صحيفة «ذا صن» البريطانية نشرت في وقت سابق صورًا لجرينوود وهو يستنشق الغاز مع أحد أصدقائه.

غاز أكسيد النيتروز أحد الغازات التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتلف الدماغ، يعمل الغاز أيضا على إبطاء الدماغ واستجابات الجسم، مما يمنح متعاطيه شعورًا بالنشوة ويمكن أن يسبب الهلوسة، وقد يؤدي أيضًا إلى الصداع والدوخة.

وقال جرينوود في بيان: " لقد تم إعلامي الآن بالمخاطر الصحية المرتبطة بهذه الممارسة وأقبل أنه حتى تجربتها، كما هو موضح في هذه الصور التاريخية، كان سوء تقدير، أنا أحث بشدة الآخرين على عدم الاقتداء بي".

وأضاف: "كوني في الثامنة عشرة من عمري، أتعلم طوال الوقت، لكن هذا الأسبوع تعلمت أيضًا أنه سيتم الحكم علي بمستوى أعلى بسبب مسيرتي كلاعب كرة قدم ويجب أن أحترم ذلك في المستقبل، أنا مصمم لرد الثقة التي أظهرها لي مديري والمدربين"

تأتي هذه الواقعة بعد استبعاد اللاعب وزميله فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، من معسكر المنتخب الإنجليزي الماضي بسبب جلب فتيات إلى فندق الإقامة بأيسلندا.

ويتدرب جرينوود حاليًا بعيدًا عن بقية فريق مانشستر يونايتد في انتظار ظهور نتيجة اختبار فيروس كورونا.