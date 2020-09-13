روسيا تشيد بدور منظمة شنغهاي للتعاون في الأمم المتحدة ومجموعة «G20»

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن منظمة (شنغهاي) للتعاون زاد صيتها في أكبر المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة "G20".

وقال لافروف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- "أعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون تمثل إحدى الآليات الواعدة والأحدث بشكل أكبر لحماية الأولويات في السياسة الخارجية".

وأضاف لافروف: "في حين تقوم منظمة شنغهاي بضمان التعاون والاستقرار وتهيئتها الظروف للتقدم الاقتصادي والاجتماعي على أراضي الدول الأعضاء، إلا أنها تضيف صوتها بشكل أنشط إلى المناقشات الدولية في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، ويجب الإشارة إلى أن هذا الصوت بناء للغاية".

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا: "إن موقع منظمة شنغهاي للتعاون يمثل بديلا لهؤلاء الذين يريدون بسط الهيمنة في إدارة شؤون العالم، ويدور الحديث بالدرجة الأولى عن شركائنا الغربيين".

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في 15 يونيو 2001 من قبل روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان لتنضم الهند وباكستان إلى قائمة الدول الأعضاء في 2017.

واختتمت الخميس الماضي في موسكو اجتماعات لوزراء الخارجية للدول الأعضاء تم خلالها تبني مجموعة وثائق حول عدد من القضايا الدولية، ومن المتوقع أن يتم النظر فيها خلال القمة المرتقبة للمنظمة في شهر نوفمبر القادم.