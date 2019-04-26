تنطلق في مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي فى العاصمة النمساوية فيينا، غدا الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول "الشراكة الفعالة ضد التطرف والراديكالية الذين يقودان إلى الإرهاب، وتستمر أعماله يومين".

وقالت مصادر في المنظمة الأوروبية، اليوم الأحد، إن المؤتمر يعقد تحت رئاسة ألبانيا والتي تقود منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العام الجاري 2020، وذلك بالتعاون مع وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للأمانة العامة للمنظمة وإدارة التهديدات عبر الوطنية.

ولفتت المصادر إلى أن الجلسة الافتتاحية سوف يديرها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ورئيس وزراء البانيا إيدي راما، وستركز المناقشات على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي المستمر في قضية مكافحة الإرهاب.

وذكرت المصادر أن المؤتمر سوف يهدف إلى دعم التنسيق الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف وتشجيع جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والشركاء من أجل التعاون لتعميم الشراكات في استراتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية.

وقالت المصادر إن المؤتمر يتضمن 5 جلسات حول الأساليب المختلفة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى إشراك مجتمع الأعمال والمجتمع المدني.