محافظ كفر الشيخ: إطلاق موقع إلكتروني لتقديم مستندات التصالح

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن نسبة الريف المصري كبيرة جدًا بالنسبة للمدن، منوهًا إلى أن المحافظة خفضت من 25 لـ40% من قيمة التصالح على مخالفات البناء، سواء في المدن أو القرى، قبل تخفيض الحكومة اليوم، والذي وصل إلى 50 جنيهًا للمتر بالريف.

وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، أن المحافظة أطلقت موقعًا إلكترونيًا لتقديم المستندات الخاصة بطلب التصالح، إضافة إلى إمكانية دفع قيمة التصالح إلكترونيًا، مشيرًا إلى توفير التعامل التقليدي والإلكتروني.

وأوضح أن هناك حيزًا عمرانيًا خاص بكل مدينة، مضيفًا أنه يتم مراجعة ظروف أطراف المدن، على أن يتم معاملتها كأقل شريحة في المدينة، وخصوصًا الأطراف التي تعاني من مشكلات اقتصادية.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت، إلى محافظة القليوبية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة الدولة لملف التصالح في مخالفات البناء.