تنفيذ مشروعات لمشاتل الخضر والظهير الزراعي بواحة الداخلة

قام الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات بقرى عزب القصر لمتابعة سير العمل، يرافقه صابر حنفي رئيس الوحدة المحلية لقرى عزب القصر.



وتفقد خلالها مشروع مشتل لشتلات الخضر والفاكهة، مطالبا بالتوسع في مثل هذه المشروعات لتوفير شتلات الخضر والفاكهة وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



ثم زار رئيس المركز، مشروع الظهير الزراعي لشباب عزب القصر، إذ تم تشغيل الطاقة الشمسية، تمهيدا للبدء في الزراعة، والتقى بشباب الظهير الزراعي واستمع إلى مطالبهم.



ووجه حفني، جمعية تنمية المجتمع بعزب القصر، أن تقوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرى عزب القصر بإزالة أي معوقات تعترض سير العمل بالمشروع حتى يتمكن الشباب من الزراعة خلال هذا الموسم.