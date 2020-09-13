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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 3ر1 مليار دولار.

ووفقا لبيان، أرسلته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن الصكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، وغير مدعومة بأصول.

وأوضحت أن قيمة الطرح للشريحة الأولى أجل خمس سنوات بلغت 650 مليون دولار أمريكي، بعائد ثابت بمعدل 74ر1%، فيما بلغت قيمة الطرح للشريحة الثانية أجل عشر سنوات 650 مليون دولار أمريكي بعائد ثابت 413ر2%.

وأشارت إلى فتح سجل الطلب للإصدار صباح الخميس الماضي وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 2ر5 مليار دولار أمريكي.

وذكرت أن إصدار الصكوك الخضراء لاقى طلبا قويا من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من أربع مرات.