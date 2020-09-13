وصول مجموعة من المهاجرين الذين أمضوا شهرا على متن سفينة بضائع إلى إيطاليا

وصلت إلى إيطاليا بسلام، مجموعة من المهاجرين الذين أمضوا أكثر من شهر على متن سفينة بضائع بعد إنقاذهم من البحر.

وكانت سفينة اتينين للشحن المملوكة لشركة مايرسك للشحن، قد أنقذت المجموعة المؤلفة من 27 مهاجرا في المياه التونيسية في الرابع من أغسطس الماضي، وقد أمضوا 38 يوما على متن السفينة لأن مالطا، التي ساعدت في تنسيق عملية الإنقاذ، رفضت استقبالهم، على الرغم من مطالبة السفينة للمساعدة عدة مرات.

وجرى نقل المهاجرين، وبينهم سيدة حامل وقاصر، لسفينة ماريا جونيو، التي تديرها منظمة ميديتيرانيا غير الحكومية أمس الأول الجمعة، ووصلوا لمدينة صقلية في وقت متأخر من أمس السبت.

وقالت المنظمة، إن عملية الإنقاذ أنهت "أطول وأكثر وضع مهين في تاريخ البحرية الأوروبية" مضيفة أن من تم إنقاذهم في حاجة للرعاية الطبية لمعاناتهم من مشاكل بدنية وعقلية.

وتشتكي إيطاليا ومالطا عادة من أنهما تتحملان بمفردهما الوطأة الكبرى لأزمة الهجرة، ومنذ ذلك الحين ينتهى الحال بالكثير من المهاجرين على شواطئ الدولتين أو في مياههما، وبسبب ذلك أعرب عدد قليل للغاية من الدول الأوروبية عن الاستعداد لإيواء المهاجرين أو رعايتهم.