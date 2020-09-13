بينما يحاول مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء أمريكا إعداد الأمريكيين لإمكانية إجراء عملية فرز مطولة للأصوات هذا العام، قال الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه إنهم يريدون إعلان الفائز ليلة الانتخابات.

ويضع ترامب وحلفاؤه توقعات غير واقعية، ويحذرون من الحزبين الحكوميين ومسؤولي الانتخابات المحليين والخبراء من أن تباطؤ عدد الأصوات لا يشير دائمًا إلى وجود مشكلة، حسبما ذكرت "سي إن إن".

بالاعتماد على تفسير غير دقيق لكيفية إجراء الانتخابات الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم الأربعاء الماضي إن إدارة ترامب تريد أن ترى فائزًا رئاسيًا متوقعًا ليلة الانتخابات في نوفمبر.

وأضافت ما نريد أن تبدو عليه ليلة الانتخابات هو نظام عادل، نعرف فيه من هو رئيس الولايات المتحدة ليلة الانتخابات، وهذه هي الطريقة التي من المفترض أن يعمل بها النظام، كما انتقدت الديمقراطيين لتوسيع نطاق الوصول إلى التصويت عبر البريد.

وبتقصي "سي إن إن" الحقائق، وجد أن ماكناني كانت مخطئة حينما قالت إنه سيكون هناك فائزا ليلة الانتخابات"؛ فهذا تقليد حديث في السياسة الأمريكية، وهو ما يتوقعه الكثيرين، لكنه ليس مطلوبا بموجب القانون.

وفي الأشهر الأخيرة شكك ترامب في شرعية الانتخابات، ورفض الإفصاح عما إذا كان سيقبل النتائج وينشر معلومات خاطئة ونظريات مؤامرة حول التصويت عبر البريد.

وحاول هو وفريقه أيضًا الإشارة إلى أن أي تأخير في إعلان النتائج غير لائق، وأنه على الرغم من كوفيد 19، يجب أن تكون انتخابات 2020 مثل أي انتخابات أخرى، وذلك على الرغم من أن الوباء قد غيّر بشكل جذري طريقة تصويت الناس.

وقالت فرانيتا تولسون؛ أستاذة القانون في جامعة جنوب كاليفورنيا إن اختيار الرئيس المقبل رسميًا يدور حول إجراءات الهيئة الانتخابية التي تجري في ديسمبر ويناير.

وعكس الديمقراطيات الأخرى؛ لا توجد سلطة وطنية في الولايات المتحدة تتعامل مع نتائج الانتخاب؛ حيث يتم ملء هذا الفراغ المعلوماتي من قبل المؤسسات الإخبارية، التي تقدم تقارير عن عدد الأصوات من الولايات والفائزين بالمشاريع بناءً على النتائج واستطلاعات الرأي، وعندما يُتوقع أن يفوز مرشح واحد بـ 270 صوتًا انتخابيًا، يتم تعيينه كفائز متوقع في الانتخابات.

تعد ماكناني محقة في الإشارة إلى أنه قد لا يكون هناك فائز في ليلة الانتخابات هذا العام، والنتائج التي يتم الإعلان عنها ليلة الانتخابات هي دائمًا نتائج غير رسمية، وعادة ما يتم المصادقة على العد الرسمي النهائي بعد أسابيع، بعد فرز الأصوات الغيابية المؤقتة والاقتراع المؤقت.

ظلت انتخابات عام 2000 في طي النسيان لمدة 36 يومًا، إلى أن أغلقت المحكمة العليا عمليات إعادة الفرز في فلوريدا، ومنحت فوز حاكم تكساس آنذاك جورج دبليو بوش، وفي سباق 2004 امتنع المرشح الديمقراطي جون كيري عن امتيازه حتى اليوم التالي، في انتظار النتائج من ولاية أوهايو.

ويتغير عدد الأصوات دائمًا بعد ليلة الانتخابات؛ حيث يتم احتساب أوراق الاقتراع الغيابي والاقتراع المؤقت وستكون تحولات انتخابات هذا العام أكبر بسبب فيروس كورونا، الذي خلق اهتماما غير مسبوق في الاقتراع بالبريد، والديمقراطيين أصبحوا يفضلون هذه الطريقة أكثر من الجمهوريين.

قال ريك هاسن؛ الخبير في الانتخابات بجامعة كاليفورنيا: "سيصوت الكثير من الأشخاص عن طريق البريد في هذه الانتخابات بسبب الوباء، وستستغرق عمليات الاقتراع وقتًا أطول بسبب أحكام مكافحة الاحتيال، والطريقة التي يعمل بها النظام ستستغرق أسابيع للحصول على إحصاء رسمي في معظم الولايات.