برلماني تركي معارض: الحكومة تخفي أعداد إصابات كورونا داخل السجون

قال عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إن السجون في بلاده تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا المستجد، متهما الحكومة بإخفاء أعداد المصابين.



ورد ذلك لعدم رغبتها في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء. وذكر النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بكورونا منذ شهر يونيو الماضي، بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء.



كما حمل الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشاكل الصحية المزمنة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأكد جرجيلي أوغلو، العضو أيضا بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين، لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس داخل السجون.



وأشار في هذا السياق، إلى وفاة أحد المساجين يدعى مصطفى كاباكجي بالوباء في ظرف ساعات بعد عزله صحيا في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.



وبحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان، لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.



وقالت وزارة الصحة، إن الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت قرابة 90 ألفا، مقابل 7 آلاف وفاة.