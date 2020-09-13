ائتلاف المعارضة في مالي يرفض خطة لتشكيل حكومة انتقالية

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رفضت الحركة التي لعبت دورا رئيسيا في حشد المظاهرات التي أدت إلى الانقلاب الأخير في مالي، خطة لتشكيل حكومة انتقالية لمدة 18 شهرا في البلاد.

وأعلن ائتلاف المعارضة المعروف باسم "إم 5 – آر إف بي" أي _حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية_ رفضه للخطة التي تم الكشف عنها خلال ثلاثة أيام من المحادثات التي قادها المجلس العسكري وانتهت أمس السبت، بمشاركة جماعات المعارضة والمجتمع المدني.

ووصف اليوم الأحد، ائتلاف المعارضة الخطة بأنها "انتزاع للسلطة" من جانب المجلس العسكرى الذى يعرف أيضا باسم "مجلس إنقاذ الشعب".

وعبر الائتلاف عن غضبه، قائلا إن الخطة النهائية المعلن عنها تسمح بخضوع الحكومة الانتقالية لإشراف شخص من الجيش إلى حين انعقاد انتخابات.

وذكر الائتلاف، أن النتيجة ليست متسقة مع المداولات، التي دعا فيها غالبية المشاركين البالغ عددهم 500 شخص إلى أن يقود الحكومة الانتقالية بشكل نهائي شخص مدني.

وبحسب خارطة الطريق المعلنة، سيتم اختيار الرئيس المؤقت ونائبه من جانب مجلس خاص يشكله المجلس العسكري، ولن يتم السماح لأي منهما بالترشح للرئاسة فور استعداد مالي لإجراء الانتخابات.

وكان الجيش قد أطاح بالرئيس المالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة، المطالبة بتنحيه.