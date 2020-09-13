فرقة مسرحية عربية متنفس ثقافي وحيد للاجئين العرب بالسويد

يتجمع عدد من المشاهدين حول مسرح صغير بإحدى المدن السويدية في أيام ما قبل إجراءات كورونا، ليتابعوا مشهد لسوريين يقومان بالتقدم بطلب اللجوء لجندي سويدي، ولكن الفرق أن الجندي السويدي يتحدث العربية بلغة مفهومة للجمهور المشاهد الذي لا يجد غير هذه الفرقة المسرحية نافذة ثقافية معبرة عن مشاكله.

وتقول هيلين الجنابي، سورية عراقية، لـ"فرانس برس"، إنها افتقدت عملها المسرحي بدمشق، لكن وجود فجوة ثقافية للاجئين العرب الذين لا يجدون متنفسا ثقافيا بنفس لغتهم، أعطاها فرصة للعودة للعمل المسرحي بمشاركة زوجها السويدي أوسكار روزن.

ويقوم الفريق المسرحي -بقيادة الزوجين أوسكار وهيلن- بالتجول على المدن السويدية ذات الكثافة العالية من اللاجئين العرب، وأغلبهم سوريين وعراقيين؛ لتقديم العروض المسرحية التي تحكي عن مشاكل العنصرية والشعور بالوحدة في أيام اللجوء الأولى.

وتحكي المسرحية المعروضة في ذاك اليوم، بعنوان "شمس منتصف الليل"، عن زوجين سوريين صغيرين يتقدمان بطلب اللجوء لأحد الجنود السويديين، إذ يمرون بمراحل وإجراءات مختلفة للوصول لهدفهما.

وتمكن الفريق المسرحي من تقديم 400 عرض بالفترة الماضية، والتي شاهدها 20 ألف من اللاجئين العرب.

ولا يكتفي الفريق بتقديم رسالته للاجئين العرب، بل يكون الحرص دائما على عمل لوحة مضيئة بترجمة لنص المسرحية باللغة السويدية.

ويقول وسيم شرقي، سوري مقيم في برلين الألمانية وكاتب مسرحيات الفريق، إنه حين يزور السويد ويحضر المسرحيات للفريق العربي فإنه يتلقى ردودا جيدة من الجمهور، الذين يؤكدون مدى اتصال قصص المسرحيات بقصصهم الشخصية.

وتوافق السورية فرح جرار وسيم على رأيه، إذ تقول إنها عاشت لعامين في السويد، وكل المشاكل الموجودة بالمسرحية موجودة بالفعل في حياتها الخاصة.

وفي أيام إغلاق كورونا، يقوم الفريق بعرض مسرحياته على الإنترنت، بينما يقول أوسكار إنه لا يعلم متى المرة القادمة التي سيواجهون بها الجمهور على المسرح، مضيفا أنه لا يعلم حقا إن كانوا قادرين على الاستمرار أم لا.