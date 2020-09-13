 فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 1:14 م

أعلنت فرنسا، تسجيل رقم قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهو عشرة آلاف و561 في غضون 24 ساعة حتى الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت (1200 بتوقيت جرينتش) طبقا لما ذكرته هيئة الصحة العامة الفرنسية.

يأتي هذا الرقم بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، من أن الوضع آخذ في التدهور وناشد المواطنين الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بشكل صارم.

وتشهد فرنسا زيادة حادة في حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن ظلت عند مستوى منخفض، خلال معظم الصيف، في أعقاب إغلاق صارم استمر 55 يوما، من 17 مارس حتى 11 مايو الماضيين.

وتعد فرنسا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء، حيث بلغ إجمالي الوفيات 30 ألفا و910 حتى أمس السبت.

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