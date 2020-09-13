مصير مركز تأهيل الحيوانات البرية الوحيد فى غينيا على المحك بسبب كورونا

تعد حديقة بورت موراسبى الطبيعية، متنفسا لسكان العاصمة الغينية من الشوارع المزدحمة المغبرة، ولكنها أيضا الملاذ الوحيد للحيوانات المتضررة من الصيد الجائر أو غيره، وتعد مقرا لتكاثر الحيوانات المهددة بالإنقراض، وهي الوحيدة من نوعها فى بلد بأكملها.

ورغم تلك الأهمية، فإن الحديقة على مفترق طرق بسبب إغلاق البلاد؛ جراء انتشار جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تضم حديقة بورت موراسبى أكثر من 500 حيوان من بينها السلحفاة خنزيرية الأنف وطائر رايفل الفردوس، وهي حيوانات مهددة بالانقراض.

ويقول ميشيل مكجورج، إن الحديقة كانت تربح من أموال الزائرين الذين انخفض عددهم بنسبة 75%، وتحتاج الحديقة المال لتوفير طعام الحيوانات ورواتب الموظفين والكهرباء والمياه، وبدون توافر الموارد المالية، سيتم تسريح الحيوانات نحو المجهول أو تعريضها للقتل الرحيم.

ويضيف مكجورج، أن وجود تلك الحديقة ضروري، فهي الوحيد فى البلاد التي تعيد تأهيل الحيوانات البرية الجريحة أو الفاقدة لوالديها وإطلاقها للبرية بعد تدريبها وتأهيلها للحياة خارج الأسوار.

ويتابع مكجورج إن الحديقة هي المكان الوحيد الذى يوفر التعليم العملى للأطفال إذ أن مختلف الحيوانات والديدان والنبات متواجدة ليطبق عليها الأطفال عمليا ما يدرسونه على السبورة فى المدرسة.

ويشير مكجورج لأهمية الدور التى تقوم به الحديقة فى تحسين أعداد الحيوانات المهددة بالانقراض كحال السلحفاة خنزيرية الأنف التى لا توجد سوي فى غينيا الجديدة وشمال أستراليا مع تعرضها لتناقص كبير في عددها بسبب الصيد الجائر، بهدف للاستخدام فى الطب الصينى.

ويوضح مكجورج أن نسبة نجاة السلحفاة بفقس بيضها فى البرية 1% فقط ولكن فريق الحديقة جلب 45 بيضة وترك فراخها تنمو فى الأسر لسنوات قبل إطلاقها لترتفع فرص نجاتها ل30%.

وكذلك تقوم الحديقة بتزويج طيور الرايفل وهى أول حديقة عالميا تقوم بذلك.

وبحسب مكجورج فإن الحديقة القائمة منذ 2012 يزورها سنويا 140 ألف شخص، 8% منهم من السياح، بينما تعد الحديقة أكثر مزارات البلاد جذبا للسياح إذ أن سائحا بين كل 7 زاروا البلاد يذهب للحديقة.