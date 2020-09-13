قال العميد صبري مصيلحي، رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة، إن المدارس الرياضية للقوات المسلحة شهدت إقبالًا منقطع النظير من الطلاب خلال العام الجاري.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «درع الوطن»، الذي يذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن معايير الانتقاء بالمدارس الرياضية للقوات المسلحة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة، تم التأكيد على تطبيق المعايير بمنتهى الدقة.

وذكر أن القوات المسلحة من خلال أجهزة القيادة العامة توفر العديد من الوسائل لدعم اللاعبين المتواجدين بقطاع البطولة الرياضية، من خلال توفير الملابس الرياضية التخصصية والملاعب والمنشآت الرياضية، فضلًا عن توفير الدعم الطبي، والأجهزة الفنية والإدارية من خلال استقدام خبراء من الخارج على أعلى مستوى، إضافة إلى المدربين الأكفاء المعتمدين في اتحاد اللعبة.

وأشار رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة، إلى أنه يتم تقييم مستوى الطالب في المدارس الرياضية للقوات المسلحة طبيًا وبدنيًا وفنيًا ومهاريًا كل ستة أشهر.

ولفت إلى أنه يتم إعداد وتجهيز معسكرات للاعبين المبشرين خارج وداخل مصر على نفقة القوات المسلحة، متابعًا أن تلك المعسكرات تنتهي بعقد أحد المسابقات الدولية المؤهلة للدورات الأوليمبية أو بطولات العالم.