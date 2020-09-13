كيف ساعدت الحيوانات الأليفة على النجاة من اكتئاب فيروس كورونا؟

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، وما خلفته من آثار سلبية على العديد من الأصعدة، فإن هناك حالة من اليأس والحزن سيطرت على الكثيرين، خشية التقاط الفيروس، والتي قادتهم في كثير من الأحيان نحو الاكتئاب.

ومع تزايد انتشار الفيروس أصبح هناك خطرًا يهدد حياة الحيوانات الأليفة، وبخاصة أن مالكيهم أصبح لديهم خوفًا من التقاط الفيروس عن طريقهم، وفقا لموقع "فري ماليزيا توداي نيوز".

من ناحية أخرى، كانت هناك حالات متزايدة من تبني الكلاب خلال الأشهر القليلة الماضية من الإغلاق؛ حيث كشفت دراسة حديثة أن 83% من مالكي الحيوانات الأليفة يقولون إن قضاء الوقت مع حيواناتهم أثناء الإغلاق أدى إلى تحسين مزاجهم أكثر من التسوق عبر الإنترنت أو قضاء الوقت مع أصدقائهم.

كما أن 37% من أصحاب الحيوانات الأليفة الأمريكيين سيختارون قضاء الحجر الصحي مع حيواناتهم بدلاً من شريكهم، إذا كانت هناك موجة ثانية من إغلاق كوفيد 19.

ويقول غالبية مالكي الحيوانات الأليفة إن الوباء قد ألقى ضوءً جديدًا على مدى تأثير كلابهم عليهم، حتى إن العديد منهم أعاد النظر في طرق عيشهم لاستيعابهم بشكل أفضل.

بينما حذرت منظمات رعاية الحيوانات من التكلفة المالية الناتجة عن الفيروس، وكان معظم مالكي الحيوانات الأليفة حريصين على تلبية جميع احتياجات أصدقائهم الحيوانات؛ فوفقًا لجمعية منتجات الحيوانات الأليفة الأمريكية، أفاد غالبية أصحاب الحيوانات الأليفة أن إنفاقهم لم يتأثر بحالة الاقتصاد أثناء الوباء.

ويزعم أن أكثر من ثلاثة من كل خمسة مالكي أنهم أنفقوا نفس المبلغ من المال على رفاقهم الصغار كما فعلوا قبل انتشار الوباء، في حين أن 21% أنفقوا قدرا يفوقه بكثير.

وغالبًا ما يمثل طعام الحيوانات الأليفة أكبر تكلفة لمالكيهم الذين اشترى معظمهم علاجات إضافية للحد من طاقتهم، وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري إفساد حيوانك الأليف خلال هذه الأوقات العصيبة، ينصح الأطباء البيطريون بالحد من العلاجات لتنظيم شهيتهم.

ونظرًا لأن هناك ملايين الأشخاص أمضوا وقتًا أطول في المطبخ أثناء الحظر، فقد أفادت مؤشرات بحث جوجل أن أكثر من 50%، بحثوا خلال الأشهر الماضية عن "أفضل طعام للكلاب، وصفات طعام كلاب معدة بالمنزل".