تعليم الجيزة: بدء الاختبارات الالكترونية لمدارس المتفوقين STEM

قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه تم بدء الاختبارات الالكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين STEM.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاختبارات تتم من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء وتنعقد الاختبارات على 3 فترات يوميا وذلك بمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ومركز التدريب بقاعة قطاع الكتب بفيصل ومراكز إدارات ( الدقى – العمرانية – الهرم – شمال – كرداسة ).

وأكد أن الاختبارات تتم مع اتخاذ الأجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات ويتم تعقيم القاعات قبل وبعد انعقاد الاختبارات .