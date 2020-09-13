 تعليم الجيزة: بدء الاختبارات الالكترونية لمدارس المتفوقين STEM - بوابة الشروق
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تعليم الجيزة: بدء الاختبارات الالكترونية لمدارس المتفوقين STEM

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 12:01 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 12:01 م

قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه تم بدء الاختبارات الالكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين STEM.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاختبارات تتم من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء وتنعقد الاختبارات على 3 فترات يوميا وذلك بمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ومركز التدريب بقاعة قطاع الكتب بفيصل ومراكز إدارات ( الدقى – العمرانية – الهرم – شمال – كرداسة ).

وأكد أن الاختبارات تتم مع اتخاذ الأجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات ويتم تعقيم القاعات قبل وبعد انعقاد الاختبارات .

 


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