محافظ الإسكندرية: ما لا يقل عن 1000 مقاول بالسجون على ذمة قضايا محالة للنيابة العسكرية

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تضم عددًا كبيرًا من المقاولين الكبار، معقبًا: «عندنا حيتان كتير، معظمهم في السجون، البعض منهم دفع مبالغ 200 مليون جنيه بدءًا من جدية التصالح».

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن هناك ما لا يقل عن 1000 مقاول بالسجون على ذمة القضايا المحالة للنيابة العسكرية، ضمن 1839 قضية، متابعًا: «مفيش أسرة واحدة تفكر إننا نخرجها من بيت عشان نعمل إزالة، مستحيل وماحصلش ومش هيحصل».

ونوه بأن أسعار الشقق على محور المحمودية أصبحت مليون جنيه بعد التطوير، بعدما كانت تبلغ 200 ألف جنيه، نظرًا لأنها باتت مقننة بعد التصالح.

وأوضح أن الحقائق تختلف عما يروجه الإعلام المعادي، مستطردًا: «ما ظهر من صور مجرد حملة وليست إزالات؛ بعض الباعة الجائلين في منطقة المنشية افترشوا الأرض وقطعوا الطريق والمرور على السيارات، فنزلنا فضينا الباعة الجائلين لفتح الطريق ليس أمثر، لكن الإعلام بدأ يشكك المواطنين بقولهم إنها حملات إزالة».