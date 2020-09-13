وزير الخارجية الألماني: المتظاهرون في بيلاروس يظهرون الشجاعة والكرامة

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن احترامه الكبير لمعارضي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذين يحتجون بشكل سلمي.

وقال ماس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "المتظاهرون السلميون الكثيرون، ولاسيما المتظاهرات، يثبتون يوميا أن هناك حلا لا يزال ممكنا عن طريق المحادثات".

وتابع الوزير الألماني: "إظهار الكثير من المواقف والشجاعة والكرامة في ظل القمع الشديد يعد أمرا جديرا بكل الاحترام... يتعلق الأمر حاليا بألا نترك المواطنين في بيلاروس بمفردهم".

وأكد ماس أنه يتعين على لوكاشينكو الاعتراف بأنه لا يمثل رغبة شعبه، وأضاف: "إذا استمر في بناء حكمه على الخوف، سيختار طريق العزلة".

يذكر أنه تم الاعلان رسميا عن فوز لوكاشينكو ،الذي يوصف غالبا على أنه "آخر ديكتاتور بأوروبا" ويحكم بيلاروس منذ 26 عاما، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس بنسبة 1ر81 بالمئة من الأصوات، ليتولى هذا المنصب لفترة رئاسية سادسة. وتم تقييم نتيجة الانتخابات بالإجماع على مستوى العالم على أنها مزورة.