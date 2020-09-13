وزير التنمية الألماني يعلن انسحابه من المعترك السياسي الاتحادي

أعلن وزير التنمية الألماني جرد مولر، اليوم الأحد، انسحابه من المعترك السياسي الاتحادي، وأنه لن يترشح للبرلمان الألماني "بوندستاج" في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال مولر، اليوم الأحد: "بعد 32 عاما من المسؤولية في البرلمان الأوروبي والبرلمان الألماني أود حاليا إحداث تبادل للأجيال، سوف أواصل مهامي في البرلمان ومنصب وزير التنمية بكامل القوة حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" علمت في وقت سابق اليوم من دوائر بالحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي ينتمي له مولر، أنه لن يترشح للبرلمان الألماني "بوندستاج" في عام 2021.

وكانت صحيفة "مونشنر مركور" الألمانية المحلية ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق.

جدير بالذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي الذي يكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

يُذكر أن مولر يشغل منصب وزير التنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 2013، كما أنه عضو في البرلمان الألماني منذ عام 1994 حيث يمثل دائرة مقاطعة أوبرالجوي بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وعلى الرغم من انتماء مولر للحزب البافاري، فإنه ابتعد كثيرا من خلال نهجه الخاص في قضايا المساعدات التنموية عن سياسة الحزب البافاري- وظهر ذلك مؤخرا أيضا في النقاش حول استقبال مهاجرين من المخيم المحترق في جزيرة ليسبوس اليونانية.

ودعا مولر لاستقبال ألفي مهاجر في ألمانيا، وعارض بذلك أيضا الخط التوجيهي للحكومة الاتحادية.